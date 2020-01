La periodista Magaly Medina volvió a ser consultada sobre Milagros Leiva, quien dijo que la “Urraca” sigue en ATV para hacer rating.

En entrevista para El Popular, Magaly Medina respondió si era un poco mala leche, como dijo Milagros Leiva. Ella aseguró que no le incomoda y hasta la tildó de “pobrecita”.

“Ay, por favor, deja a la pobre en Willax, pobrecita, no me incomoda. A quien sí le incomodaba era al canal, si tienes rating te quedas y eres la engreída, pero si no tienes rating te chotean, así son las cosas”.

Agregó que en Willax, Milagros Leiva no molesta a nadie. “No molesta a nadie ahí. Si te vas a un canal de cable, bueno está bien, yo también puedo ir, pero será el final de mi carrera”.

Eso sí, Magaly Medina dejó en claro que Willax no es la última rueda del coche. “No es eso, sino que no es un canal abierto y comercial, en esta selva grande, solo están 2, 4 y 9”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Video Latina

TE PUEDE INTERESAR