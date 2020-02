Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al “pronosticar” el futuro de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

A través de un live de Instagram, la “urraca” le contó a sus seguidores que ella piensa que la “reina del totó” triunfará en el extranjero, pero que no lo hará con Jefferson Farfán a su lado.

“¿Saben qué? Para mí esta chica va a volar con sus propias alas y en algún momento le va a dar en las cuatro letras a Farfán”, señaló Magaly Medina en su cuenta de Instagram.

Y es que según la “urraca”, cuando las personas son jóvenes suelen equivocarse en sus decisiones dejándose llevar por el enamoramiento, algo que le estaría pasando a Yahaira Plasencia.

“Las personas jóvenes, enamoradas, a veces equivocamos nuestras decisiones y creo que ella se equivoca. Creo que está enamorada, creo que está tratando de hacer los méritos necesarios para que el hombre la tenga como novia, la oficialice. Como él mismo lo ha dicho: ‘dependerá de muchos factores’, como quien dice ‘estás en evaluación mamita, así que pórtate bien’”, explicó la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina no ve un futuro para Yahaira y Farfán: “¿Él no sale con otras personas? ¿Quién le dijo algo por lo de Thamara Gómez? Se fue a un after party con Thamara Gómez, la llevó a su casa porque seguramente se pelearon con Yahaira. ¡Por favor! O sea, lo que es bueno para ti, no es bueno para mí. Hay falta de respeto ahí indudablemente y esta relación, a ese paso, no tiene un gran futuro”.

Asimismo, Magaly Medina explicó que la misma Yahaira Plasencia se dará cuenta conforme pase el tiempo. “Cuando uno se es joven como ella, uno no entiende razones. Le podría decir ‘hija, ámate más, ya estás camino a tu internacionalización, ya te vas a ir a Miami a vivir y qué estás mendigándole un poco de amor, de oficialización a la ‘foca’ Farfán’. Pero no va entender porque las personas no entendemos hasta que no nos pase, hasta que no lo suframos y a cada uno le demora su tiempo asimilarlo, a cada uno le demora su tiempo botar al desgraciado de nuestras vidas”, manifestó.

