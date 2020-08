La conductora de televisión Magaly Medina emitió en la última edición de su programa un informe sobre el show que vienen realizando los cómicos como ‘Chato’ Barraza, Melcochita y Bettina Onetto en Rústica, quien reabrió sus puertas para atender al público.

Como se puede apreciar en las imágenes, el local alberga a muchas personas, muchos de ellos sin mascarilla, ni protección alguna. Inclusive los propios artistas no respetan el distanciamiento social pertinente.

Frente a ello, la periodista no tuvo reparo en expresar su incomodidad frente a este tipo de eventos sociales. “Aunque no lo crean, no son imágenes pasadas, estas son imágenes recientes, grabadas por nuestro equipo de producción. Viendo estas imágenes nos hacen recordar a lo que vivíamos antes de la pandemia. Que podíamos ir a disfrutar de un show, que los artistas tenían trabajo, que todos los locales estaban reventando, era nuestra antigua normalidad”, aseguró.

“Pero en esta nueva normalidad tenemos un poco de temor, pese a que algunos restaurantes ya han abierto, pero aquí la comicidad y las ganas salir ganan al público peruano (...)”, agregó.

“Hay empresarios que quieren dar la mano a los artistas cómicos. Yo no sé cuál sea el protocolo para locales de visita nocturna. Yo no soy el Ministerio de Salud, pero es una realidad que pasa en nuestro país”, expresó la popular ‘Urraca’.