Magaly Medina apoyó las duras palabras de Beto Ortiz contra la periodista Sigrid Bazán. Según la “urraca”, ser una mujer bella no es suficiente para ser conductor de un programa.

“Eso de meterse con Beto Ortiz... la coleguita Bazán ya lo debe de saber muy bien”, comentó en su programa “Magaly TV La firme”.

“De verdad que es una chica -hay que decirlo- muy bonita, ojos preciosos. Pero es que la fealdad o la belleza nada tiene que ver con la pantalla, con ese vidrio que ustedes ven ahí”, agregó.

Magaly Medina comentó que muchas personas tienen éxito en la TV pese a no ser “bellos”: “Es otra cosa, uno traspasa la pantalla a pasar de y otros no traspasan la pantalla a pesar de tener aquello que supuestamente se debería tener”.

En ese sentido, la periodista comentó que en algunos casos no sirve de nada tener los contactos para conseguir un programa: “Hay gente que pasa como nada, no les provoca absolutamente nada, ni un guiño siquiera, no les despierta ninguna emoción. Por más que tenga los contactos, por más de ser la sobrina de, la nuera de, la novia de. No, nada de eso funciona y Beto Ortiz la tiene clara”.

“Ponen a cualquier practicante, dice él, sin ninguna experiencia (...) los sientan bien gracias y todavía después se llaman líderes de opinión. Pero qué tal confianza digo yo, lamentablemente la televisión es así”, expresó entre risas.

Incluso dejó entrever que Sigrid Bazán tendría “padrinos”. “Lo único que nos queda a personajes como Beto o como yo, es rajar. Porque finalmente acá, como en otros aspectos, el que tiene padrino, se bautiza. Somos pocos los que la hemos peleado para llegar tarde, mal y casi nunca a un programa de televisión”, comentó.

