La periodista Magaly Medina criticó a Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, por entrevistar a Richard Cisneros o Richard Swing.

La “urraca” empezó su programa diciendo: “Ahí sí creo que se equivocó Ernesto Pimentel, la chola Chabuca. Él que se ha ganado el cariño del público y un espacio, creo que no debió abusar del cariño de su público para darle protagonismo a un personaje que aún la justicia no ha decidido o no encerrar”.

“Un personajillo digamos de lo más, me provoca arcadas cada vez que lo veo y cuyos vínculos con el poder está por determinarse y que ha puesto en jaque la democracia en el país”, agregó.

Asimismo lamentó que no solo lo entrevistara, sino que le diera un momento estelar en “El Reventonazo” donde además se presentó con la bandera del Perú.

“Ernesto Pimentel le dio un momento estelar. Le dio un espacio, le dejó cantar y entró con la bandera del Perú en la mano, lo que me pareció un insulto. Los artistas de este país son decentes. Este tipo talento no nos ha demostrado”.

“No sé por qué con su profesionalismo, ha tenido que abrirle la puerta a este personaje que solo ha sido protagonista de escándalos e insultos”, acotó.

Magaly Medina critica a Ernesto Pimentel por entrevistar a Richard Swing -ojo

