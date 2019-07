Magaly Medina cuadra a Josimar tras insultos y amenazas por 'ampay' con bailarina

Magaly Medina lanzó imágenes exclusivas de Josimar junto a quien sería su nueva saliente, una bailarina de 17 años que trabaja en la orquesta del salsero.

Al conocer de este 'ampay', Josimar llamó a uno de los reporteros del programa 'Magaly tv, la firme' para decirle que no sacara las imágenes, resaltándole que si difundía el vídeo "ya sabía como era", mientras lanzaba improperios durante la llamada telefónica.

Por ese motivo, Magaly Medina cuadró al salsero, en el cual le pregunta "¿cómo es, Josimar?", "¿nos vas a mandar a golpear?".

"No le da derecho a maltratar a los reporteros, a mí nunca me ha gustado que la gente famosa considere a los reporteros como sus amigos porque se pierde el respeto. Eso no le da derecho a insultar de esa manera y de amenazar al decir, 'no lo saques o sino ya sabes como es', ¿cómo es, Josimar? ¿nos van a mandar a golpear?,¿vas a mandar a tus seguridad a que nos de una lección?", dijo la conductora durante su programa.

Por último, Magaly Medina pidió a Josimar tener un poco más de educación, ya que la humildad no es sinónimo de delincuencia. "En este país estamos hasta la coronilla de tanta delincuencia, de matones, de gente violenta, entonces, nostros que estamos a la vista del público, por lo menos tenemos que guardar ciertas apariencias. Está bien que usted venga del Rímac, y yo de Huacho, pero nuestro hogares humildes no estaban exentos de educación y de buenos modales. La humildad y la pobreza no son sinónimo de vulgaridad y de delincuencia", sentenció.