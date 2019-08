Tras asegurar tener el video de Yahaira Plasencia y Coto Hernández, la periodista Magaly Medina reveló escuetamente qué es lo que se ve en el mismo, pero volvió a negarse a difundirlo.

"Yo les voy a decir algo: si una mente cochina está pensando que este es un video sexual, están equivocados. No me compete ponerlo al aire porque es un video de la vida privada. Es un video que le da la razón a Coto, pero si él no lo quiere mostrar o alguno de los protagonistas no quiere, yo no lo puedo mostrar".

Magaly Medina describió que es lo que se ve en las imágenes o lo que le produce cuando lo ve, más no fue muy detallista para evitar problemas legales.

"Acá no hay ninguna imagen sexual, más bien es una toma tierna, tiernicima. Yo lo veo y digo: wow, se nota como cariño, complicidad, así que no es sexual, a los mañosos, quítense esa idea. Solo que no lo puedo poner al aire porque no soy la protagonista. Si lo hiciera, me ganaría un gran lío y eso a estas alturas de la vida no estoy dispuesto a hacerlo".

Asimismo, negó que el video que está circulando en las redes sea el original, pues el real no muestra ninguna imagen sexual.

“Hay un viral que está circulando que no pertenece ni a Coto ni a Yahaira y donde la gente intenta desvirtuar porque no lo he pasado. Yo les aseguro que mirar esa imagen solo me inspira ternura. Es una imagen tierna. No voy a describir más el video”.

