Ethel Pozo ha generado todo tipo de comentarios tras afirmar que está en televisión gracias a su talento y no por ser la hija de Gisela Valcárcel. Durante su programa, Magaly Medina dijo estar “turuleca” y “anonadada” con las declaraciones de la conductora de “América Hoy”.

“Ha hecho clase de empoderamiento, tiene la moral bien alta, el ego bastante elevado. A la gente que está en televisión a veces se nos sube el ego más allá de nuestra cabeza”, comentó la “urraca” en “Magaly TV La firme”.

En ese sentido, Magaly Medina cuestionó si realmente Ethel Pozo no estaba en televisión por su madre: “¿Cómo que no? ¿Hizo casting? ¿Cómo que no si es la dueña de la productora?”, preguntó.

De acuerdo a Magaly Medina, Ethel Pozo sí tiene talento, pero no para la conducción: “Ahora, yo no dudo que ella tenga talento detrás de cámaras porque muchos años ha trabajado detrás de cámaras en los programas de su madre. Yo no dudo en absoluto. De repente talento para tiktokera sí lo tiene, pero indudablemente en la conducción todavía no, todavía es una copia fiel de muchos de los peores defectos que tenía su madre al conducir. De todas esas cosas que su madre hacía en televisión y que realmente eran de una época y de pronto le gustaban a las señitos de esa época, pero ahora no. Igual que ella también, ella nunca se ensucia las manos, deja que otros se ensucien las manos a la hora de conducir”.

“A las personas que tienen talento se les nota, trascienden la pantalla y sobre todo el público lo reconoce”, agregó.

Incluso, Magaly Medina tildó de “disforzadas hasta más no poder” a las conductoras de “América Hoy”: “Horrible y si a eso le llamas talento; no, eso no es talento”, sentenció.

