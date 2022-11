Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las innumerables críticas que viene recibiendo Latina TV por no trasmitir todos los partidos del Mundial Qatar 2022. Y es que como se sabe, el canal 2 se autodenominó “El Canal del Mundial’, sin embargo, al no pasar uno de los partidos más esperados por los hinchas, como el de Argentina, diversos usuarios expresaron su rechazo ante ellos.

“Si te vendes como el canal del Mundial, lo lógico es que pases todos los partidos”, comenzó diciendo la conductora. Asimismo, continuó leyendo las redes sociales y el rechazo de los distintos cibernautas.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ cuestionó el acuerdo que habría realizado Latina TV para trasmitir EN VIVO solo algunos partidos del Mundial Qatar 2022. “Solo 32 partidos para pasarlos en vivo, por televisión, y los otros 32 lo van a pasar 24 horas después, un día después y solo en sus plataformas digitales. Oigan ¿qué es eso? ¿qué tipo de arreglo es eso?”, agregó.

“Les salió más barato, porque comprar un Mundial es muy caro, por eso que nosotros no compramos, porque somos pobres (...) Todos los años dicen que Latina se vende al mejor postor, pero nadie quiere comprarlo y ellos siguen invirtiendo plata. A Argentina no lo vimos. Lógicamente no hay el mismo entusiasmo porque el Perú no está, pero han salido muchos memes”, finalizó.

