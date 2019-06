Magaly Medina cuestiona a Aída Martínez: ¿Por qué no cuentas en qué trabajas?

La conductora Magaly Medina se pronunció sobre la participación de Aída Martínez en “El valor de la verdad”. La popular “Urraca” le exigió a la modelo que se pronuncie sobre su profesión actual, con la cual se ha financiado su viaje al extranjero y los lujos que muestra en sus redes sociales.

“Ella acaba de venir de Bali, publicó en sus redes sociales que estaba en Bali. No conocemos su oficio. Ya no tiene novio; no podemos decir que él la invitó. ¿Quién la habrá invitado? ¿En qué trabaja esta chica? ¿Por qué no cuentas en el sillón en qué trabajas, en qué ocupas tu tiempo libre, para saber cómo se hace para pagarse un viaje a Bali, al otro lado del mundo? ¿Es youtuber? No. Yo quisiera saber el secreto de tantas chicas que viajan”, señaló Medina durante su programa “Magaly TV La firme”.

Por otro lado, la periodista hizo hincapié en las presuntas razones de Aída Martínez para participar en el programa que conduce Beto Ortiz. Según Medina, a Martínez solo le importaría el dinero; por ello, revelará detalles sobre su pasada relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, y su presunto encuentro con Juan Manuel “Loco” Vargas.

“¿Y qué va a decir de George Forsyth? Parece que va a acordarse de una relación que ella dice que tuvieron hace muchos años y que ella toda la vida le recriminó porque nunca la oficializó”, sentenció.

Ayer por la noche, Martínez reveló importantes detalles del breve romance que tuvo con George Forsyth en "El valor de la verdad", no obstante, la modelo se negó a responder una pregunta que involucraba al alcalde de La Victoria.

También se refirió a Jefferson Farfán y contó que lo conoció años atrás, se tomó una fotografía con él y este le pidió no publicarla porque se estaba separando.

