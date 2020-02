Este último fin de semana, Yahaira Plasencia celebró su tercer aniversario y ambos estuvieron juntos en el box, luego de que la salsera se presentara en el escenario.

Las cámaras de “Magaly TV La Firme” captaron a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia hablando bien cerquita y pasándola de lo lindo, sin embargo no hubo ninguna muestra de amor por ninguno de los dos.

Esto sorprendió a la periodista Magaly Medina, quien se cuestionó: “Lo único que faltó esa noche fue un chape (...) no sé pero, ¿tanto se puede controlar la foquita y ella en público? no darse ninguna muestra de cariño (...) La platea pide beso, pide mano y nada. No hay ninguna manito".

Luego de ello, la periodista Magaly Medina recordó lo que dice Yahaira Plasencia al hablar de Jefferson Farfán. ¿Qué falta para que los dos se oficialecen y rompan ese discurso de: somos amigos. Se lo sabe de memoria la Yaha".

