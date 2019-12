Hace poco Magaly Medina, conductora de Magaly TV La firme, habló sobre los altos índices de ráting que existen en los programas de América TV y puso en tela de juicio que hasta los cortes comerciales tengan 30 puntos de sintonía.

No solo eso. Durante la emisión del ampay a Pedro Gallese, portero de la Selección Nacional, también cuestionó que la ‘aguja’ de IBOPE (empresa que hace la medición de la sintonía) no se haya movido a favor de su programa.

“Este ampay ha paralizado a todos. Hemos recibido llamadas. Hemos sido trending topic. Parece que IBOPE forma parte de este sistema de veto. Ayer (miércoles) hicimos 11.1 de rating , sin embargo, ahora estamos estancados”, había señalado la conductora.

Productor de Gisela dice estar sorprendido

Al respecto, el productor de Gisela Valcárcel, Armando Tafur, dijo que este hecho resulta bastante extraño, por lo que debería ser revisado por la gerencia de ATV.

Sostuvo que los índices de audiencia registrados por el programa “Magaly TV La Firme” no coincide con los polémicos ampays que presentó la ‘urraca’.

“Los ampay han estado buenos. Eso lo debería analizar ella y el canal, si no están midiendo como debe ser, tendrían que revisar esa parte. Los dos temas que ella metió fueron muy comentados y sorprende que (IBOPE) no haya medido como debería medir”; dijo a diario Ojo.

“No la apoyo, pero me sorprende. Vemos la audiencia y no sube un tema del cual están hablando todo el mundo”, agregó.

En ese sentido, expresó que la preocupación de la periodista de espectáculos es justificada.

“Yo también me preocuparía si todos los días nos sacamos la mugre para hacer un programa diario, con primicias y cosas interesantes. Cuando es un tema como el fútbol es un de interés nacional (...)A mi también me preocuparía si todos hablan del tema y no suben las cifras”, comentó.

