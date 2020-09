Magaly Medina le dio una contundente a Paloma Fiuza luego que ella tildó de “incómodo” que las cámaras de la prensa la aborden cuando caminaba por la calle junto a su pareja.

“Estás equivocada, Palomita: tú eres una persona pública y mediática y sobretodo si estás en la calle, pues las cámaras lógicamente se van a acercar a preguntarte”, sentenció la “urraca”.

Además, Magaly Medina le recordó que se encontraban en un espacio público: “Si nos metiéramos a tu departamento, adentro de tu casa, invadiéramos tu estricto ámbito privado, entonces tendrías derecho a reclamar”.

“A tu novio no le puede gustar la cámara, entonces para empezar, primer lugar: ¿por qué está con una persona mediática?”, preguntó Magaly Medina.

En ese sentido, la periodista recordó que Sergio García, pareja de Paloma, no tenía problemas en lucirse al lado de Arianna Rovegno, hija de Bárbara Cayo:

“Tienes que reconocer que este hombre no te saca a ningún lado, ni siquiera haces fotos con él cuando él antes tenía una novia con la que sí se dejaba tomar fotos, aparecía en las páginas de sociales de los diarios (...) No le molestaba salir en las páginas de sociales, pero sí le molesta salir en un programa de farándula. Entonces la próxima no te metas con alguien de farándula, todo tiene consecuencias lógicas”, comentó.

Según Magaly, al novio de Paloma “le gusta mantenerla a ella en privado, casi casi semi clandestina”.

