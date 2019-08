Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella tras las justificaciones que dio por agredir verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Y es que durante su segunda presentación en “El valor de la verdad”, Nicola Porcella dejó entrever que su reacción contra Angie Arizaga ha generado polémica por la época feminista.

“Para la gente hablar lisuras delante de una mujer es una agresión verbal. En ningún momento yo la maltraté, ni quise agredirla a ella directamente. Hay palabras que duelen más que un golpe, pero este no fue el caso. Yo no quise hacer sentir mal a Angie, todo lo contrario, fue un momento de apuro, pero entiendo a la gente porque estamos en unas épocas super feministas”, dijo Nicola Porcella en el sillón rojo tras el grave video que la periodista difundió en su programa.

Una indignada Magaly Medina criticó duramente la respuesta de Nicola Porcella, asegurando que en cualquier época está mal hablarle así a una mujer.

¿En unas épicas super feministas? Oye malhadado, hombre sin h, en todas las épicas está pésimo, mal, hablarle así a una mujer. Lo que pasa es que ahora estamos luchando que no nos maten, que nos quemen, que no nos agredan, que no nos traten como ciudadanas de tercera categoría. ¿Entiendes Porcella? ’Ay, porque ahora estamos en unas épocas super feministas'. ¿Solo por eso está mal? No, como decía la canción, lindo pero bruto. Porque hay que ser bruto para decir semejante pachotada", expresó la periodista.