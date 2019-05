Magaly Medina tras insultos de Antonio Pavón: "¿No que no tenías dinero?' No es un insulto"

Magaly Medina no se quedó callada y luego de revelar que Antonio Pavón también le faltó el respeto a ella y a su esposo, decidió opinar sobre los insultos que propinó el español a una periodista de Ojo.

"'¿No que no tenías dinero?' No es un insulto y nadie se va a Marruecos así nada más, y menos si no tienes 'chamba' en la televisión, porque aparecer como invitado en un programa no quiere decir que te paguen un viaje intercontinental", dijo en vivo.

La conductora de 'Magaly tv, la firme' le recordó los audios que difundió Aneth Acosta con los mismos insultos que comenta en redes sociales y a los que, al parecer, estaría acostumbrado.

