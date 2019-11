Magaly Medina por fin reveló qué le dijo Gisela Valcárcel años atrás sobre el fin de su matrimonio con Javier Carmona presuntamente por una tercera en discordia: Tula Rodríguez.

Sin bien Magaly Medina aclaró que no desea contar muchos detalles por el estado de salud de Javier Carmona, la periodista aseguró que existe una fuerte razón por la que Gisela Valcárcel no desea ni cruzarse con Tula.

“Alguna vez cuando Gisela Valcárcel y yo conversamos, me contó su sentir y cómo pasaron los hechos en su versión. Tula siempre ha tenido otra versión, Tula ha tenido una posición de que ‘no, yo no me metí, jamás’, pero no son las circunstancias adecuadas para rajar de la persona (Javier Carmona) por la que ellas dos ahora ni se saludan, menos con beso”, contó la ‘urraca’.

“Todo lo que yo sé, y como Tula Rodríguez dijo que gracias a mí le decían la tercera en discordia, no fue así porque creo que ella se lo ganó y en buena ley. Ahora con el tiempo la gente olvida muchísimo, pero yo nunca voy a olvidar las palabras que alguna vez me dijo Gisela Valcárcel sobre cómo sucedieron estos hechos”, señaló.

¿Qué le dijo?

Según Magaly Medina, Gisela Valcárcel está convencida que ambos fueron desleales: “Lo que ella me dijo fue que en su matrimonio, ellos seguían siendo una pareja, dormían juntos, dormían bajo el mismo techo, en la misma cama cuando sucedió el evento Tula Rodríguez. Eso lo dejo ahí y ustedes juzguen”.

En ese sentido, la ‘urraca’ aseguró entender la posición de su ‘comadre’: “¿Cómo vas a estar en un escenario con alguien a quien acusaste de que se metió en tu relación y en tu matrimonio? Alguna gente ya no se acuerda, pero eso fue muy sonado y yo entiendo su posición, sí lo entiendo como mujer”.