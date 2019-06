Magaly Medina delata a Yahaira Plasencia: "la última operación te la has hecho hace poquito"│VIDEO

Yahaira Plasencia recordó las operaciones de Magaly Medina luego que fuera criticada por su celulitis, pero no contó con que la periodista la delataría y contaría detalles de una reciente cirugía plástica de la "reina del totó".

"Es que sí pues, ella se ha operado bastante, yo no, en algún momento le voy a pedir a personas que realmente me puedan recomendar", dijo Yahaira Plasencia sobre Magaly Medina.

"Bien conchuda eres ¿ella se ha operado bastante? Mamita, a tu edad yo no me había hecho ninguna operación porque era misia, no tenía plata, yo empecé bien tarde, pero hace años que no me opero", respondió Magaly Medina, quien contó que Yahaira Plasencia habría pasado por el quirófano del reconocido cirujano Otto Cedrón recientemente para someterse a una liposucción y lucir una cintura de infarto.

"La última operación te la has hecho hace poquito nomás, con el doctor Cedrón, mis fuentes bien informadas me lo han dicho, el doctor Otto Cedrón te operó hace poco, por eso apareciste espectacular antes de tu viaje [...] te operase pero has vuelto a estar "tacuchi". Cuidado Yaha, un consejo hasta de un conejo: la liposucción no es un método de dieta", señaló Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme".

Recordemos que, en efecto, Yahaira Plasencia contó que se había sometido a un arreglito en la cintura, pero no contó los detalles.