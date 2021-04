Magaly Medina acudió a votar muy temprano en estas Elecciones Generales 2021 en un colegio de San Juan de Lurigancho. La popular ‘Urraca volvió a referirse a su separación con Alfredo Zambrano tras ser abordada por la prensa.

El diario La República logró conversar con la conductora de Magaly TV: La Firme tras efectuar su derecho al voto.

La figura de ATV descartó una vez más que su separación con su notario sea por un tema de infidelidad y que esos rumores vienen de personas que solamente desean que le vaya mal en la vida.

“Son rumores de gente que quiere encontrar una razón (a mi separación) y por ese lado no lo van a hacer, porque mi esposo ha sido muy respetuoso. Los enemigos podrían querer ver eso porque siempre desean lo malo para mí, pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto”, sostuvo Medina.

En esa línea, la periodista señalo que tanto ella como su expareja prefieren mantener el motivo de su ruptura en privado.

“Lo descarto. No se ha debido a un tema de infidelidad. Un hombre enamorado no le es infiel a su mujer. Y, en el caso de mi marido, ha sido un hombre enamorado. Lo he dicho que no es por terceras personas. Los motivos los vamos a tener él y yo en privado”, aseveró a su salida de su centro de votación.

