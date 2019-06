Magaly Medina desmiente haber asegurado que Yahaira Plasencia estaría embarazada

Magaly Medina dejó un mensaje vía Twitter, donde aclaró que jamás en su programa o en redes sociales ha asegurado que la salsera Yahaira Plasencia estaría embarazada, y que por eso, Jefferson Farfán le habría comprado o alquilado el departamento.

"No me atribuyan rumores que no he lanzado yo. En mi programa hablo con pruebas. No confundan al público lector", escribió luego de ver una nota que decía: "¿Yahaira Plasencia embarazada? Magaly Medina lanza insólito comentario".

Esto, debido a que Magaly Medina indicó en su programa que averiguará el motivo real de la compra del departamento, además por qué Doña Charo está a cargo de la decoración de la casa y no Yahaira Plasencia.

"¿Cuál es la razón, motivo o circunstancia por el cual Jefferson ha puesto esta casa para Yahaira?, ¿por qué?, ¿para vivir con ella?, ¿para que viva su familia?, ¿por alguna razón especial? A punto que doña Charo es la encargada del billete, ¿qué será?, acá hay gato encerrado. Hay pistas, pero sería irresponsable decirlo, pero el motivo no es nada romántico les voy a diciendo, nada que sería el nidito de amor de la Yaha y Jefry", dijo en 'Magaly tv, la firme'.