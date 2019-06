​Magaly Medina despotrica contra Aída Martínez: "¿cómo ha estado en Bali?, no conocemos su oficio" | VÍDEO

La periodista Magaly Medina no dudó en opinar sobre la nueva participación de Aída Martínez en El Valor de la Verdad. La 'urraca' aprovechó en recordarle a la arequipeña la ocasión en la que 'rajó' del programa de Beto Ortiz.

Sin embargo, Magaly Medina fue más allá y lanzó varias preguntas sobre el oficio de Aída Martínez y cómo hace para viajar a Bali.

"Quisiera que se sinceraran y digan qué realmente hace y cómo lo hacen, ha estado en Bali y no conocemos su oficio, ya no tiene novio, no podemos decir que él la invitó", señaló.

"¿En qué trabaja?, ¿por qué no cuentas Aída? para saber como se paga un viaje a Bali. ¿Es Youtuber? no, yo quisiera saber el secreto de tantas chicas que viajan", agregó.

Magaly Medina afirmó que ahora Aída Martínez va a recursearse yendo a El Valor de la Verdad. "Se fue a Bali a gastar su ahorros y ahora tiene que ir a El Valor de la Verdad para recursearse", puntualizó.