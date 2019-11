Magaly Medina arremetió contra el programa “Mujeres al mando” y acusó a las conductoras de “defender lo indefendible”.

Durante su programa, la ‘urraca’ contó que el cantante Pedro Loli le había enviado una carta notarial para intentar impedir la difusión de pruebas que confirmarían que le fue infiel a su pareja con varias jovencitas.

En ese sentido, Magaly Medina criticó que intenten callarla y aseguró que no defenderá a ningún personaje de la farándula de acusaciones similares: “Yo no estoy acá para ocultar tramposerías ni de jugadores de fútbol, ni de personajes mediáticos, ni de cantantes (...) las personas mediáticas tenemos que tener un nivel mayor de tolerancia que el resto de las personas”.

Pero eso no fue todo, ya que la periodista señaló que ella no iba a defender a los famosos como lo hacen las conductoras del programa “Mujeres al mando”. Magaly Medina también le mandó un fuerte mensaje a Latina por “vetar” comentarios sobre algunos personajes de la televisión, en especial los futbolistas.

“Acá yo no estoy de relacionista pública de ningún artista ni de ningún futbolista, yo no soy defensora de nadie. Eso se lo dejo a programas como “Mujeres al mando” que siempre están defendiendo lo indefendible. Claro, hay un canal (Latina) que defiende a todos los jugadores de la selección, hagan lo que hagan, digan lo que digan; ahí los defienden. Vetan a su propio programa, uno de sus programas de dos dígitos, más sintonizados de los sábados como “El valor de la verdad”, no les importó; lo vetaron porque lo que Shirley (Arica) tenía que decir era un papa caliente”.