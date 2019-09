Tilsa Lozano dio unas misteriosas declaraciones sobre Magaly Medina, pero la ‘Urraca’ no se quedó callada y arremetió contra la exvengadora.

Y es que durante una entrevista con el diario Trome, Tilsa Lozano contó qué le aconsejaría a Magaly Medina: “Por ejemplo: si mi marido, por una escena de celos, me bota de la casa y me deja en babydoll en la calle; o si me voy a trabajar en la mañana y llega mi marido borracho con otra mujer a la casa, yo podría aconsejar que lo deje. Y, peor aún, si me tengo que hacer autorregalos para decir que me están pidiendo perdón. Podría aconsejarle a cualquier mujer que está pasando por esa situación”.

Tras estas declaraciones, Magaly Medina reiteró que Tilsa Lozano no debería aconsejar a Michelle Soifer: “No le gusta que le recuerden que ella no tiene autoridad moral para ser consejera de nadie porque hay hombres que no la han reconocido en su vida, que la han tratado mal (...) Ella tiene acá (en la frente) un sello bien grabado acá que no voy a repetir. Salirse de esa imagen es difícil”, señaló en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

En ese sentido, la conductora dejó entrever que Tilsa Lozano le tiene envidia. “Ahora, que esté picona porque yo soy una mujer tranquila, que vive en paz y que ella se muera de la envidia, ese no es mi problema”, señaló.

Magaly Medina también aclaró que nunca ha vivido las situaciones que Tilsa Lozano planteó, ya que no se permitiría tener un hombre así como pareja.

“Mira Tilsa, yo realmente nunca he estado en una situación parecida, jamás, así que no sé a quién te estás refiriendo. Si yo hubiera estado en una situación parecida, te aseguro que no dura dos días un tipo así a mi lado ¿entiendes? Porque hay que ser bien tonta para pasar cosas así, bien tonta y no quererse para nada, ni un poquito”, manifestó.

La ‘Urraca’, entonces, pidió a Tilsa Lozano que hable con pruebas: “Otro día contesta cosas más coherentes y sé valiente, porque cuando además vayas a acusar a alguien, hazlo como nosotros, hazlo con pruebas en la mano. Cuando te hemos mostrado a tu ‘Miguelón’ emborrachándose, se muestran las imágenes”.

Finalmente Magaly Medina aseguró que Tilsa Lozano no ha tenido mala suerte en el amor, tal como dijo en la entrevista: “No es mala suerte, a veces se llama karma”.