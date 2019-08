Magaly Medina criticó duramente a Yahaira Plasencia por negar durante varias semanas que se había reconciliado con Jefferson Farfán para recién aceptarlo al saber que el programa ‘Magaly TV La Firme’ tenía imágenes de ellos juntos.

“No le quedó otra que decir’ ahora le quemo el pastel a la bruja de la Magaly’, más bien me has hecho la fiesta querida Yaha, porque he tenido publicidad gratis en todos los medios online”

“Ya teníamos un ampay y sería muy descarado, demasiado conchudo, que lo siguieran negando algo que es muy evidente", agregó la conductora.

Pero eso no fue todo, ya que Magaly Medina tildó de “cara de palo” a la salsera: “En su última conferencia con Sergio George, fue tan cara de palo, porque hay que ser cara de palo, bien cínica para negar algo, para negar estas imágenes (...) Haciéndose la sonsa, con la cara de palo, no pudiendo asumir algo, pero hoy lo dijo”.