Luego que Gisela Valcárcel contara en la edición de estreno de “El Gran Show” que cuando Roberto Martínez le fue infiel, Magaly Medina le “dijo estúpida frente a cámaras”, la popular ‘Urraca’ salió al frente para encararla y desmentirla y negar tajantemente que ella haya usado ese calificativo.

“En su momento alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida frente a cámara le dieron la autoridad, se tomó la autoridad de agredirme y efectivamente, yo era tan joven que quedé tumbada en la cama y pensé que de esa no me levantaba”, contó la ´Señito’ el último sábado en su programa.

Esto desató la ira de Medina, quien le respondió contundente: “De frente se refirió a mi, se refirió contando una parte de la historia que, como les he dicho, ella lo cuenta a su manera y esa no es toda la historia Gisela. Yo creo que algún chip en tu cabeza te está fallando, te has electrocutado el cerebro y han matado muchas de tus neuronas y no te estás acordando bien de los hechos, pero acá si tenemos recuerdos y te los voy a refrescar”.

Medina indicó que Valcárcel debería de agradecerle, pues “fui yo quien te abrió los ojos de Roberto Martínez. Tu matrimonio se iba en picada, lo que pasa que ella en esa época lo negaba de mil formas. Él se amanecía en una discoteca y yo lo grababa para mi programa, pero ella diciendo que no, que todo estaba bien en su matrimonio”.

“Nosotros le seguimos la pista de Viviana Rivasplata, nosotros se lo contamos; ahora, que ella siempre dudó de nuestra palabra y después los hechos nos dieron la razón ¿Qué te he llamado estúpida? No era una palabra que yo utilizara en ese tiempo habré dicho que haces estupideces sí, pero estúpida no. Acuérdate bien. Además hay video de todo aquello y te lo puedo sacar. Tengo un archivo bien nutrido de cada cosa que he dicho y he hecho en este programa durante los últimos 25 años”, precisó tajante.

“Todo está en archivo así que no le mientas a la gente y no me obligues a mi a sacar archivo tras archivo porque lo saco, de que lo saco, lo saco, y la que vas a quedar bien mal parada eres tú. Yo siempre he sido una defensora de las mujeres maltratadas, engañadas, porque siempre me he enfrentado a los hombres que le ponen los cachos a sus mujeres, a los hombres traicioneros, mentirosos, irrespetuosos. Soy una defensora de las mujeres cuyos maridos les sacan la vuelta y a ti te he defendido. Ahora que Roberto Martínez vino acá a contar parte de su historia, eso es otra cosa”, finalizó.

