La conductora Magaly Medina recurrió a varios minutos de su programa para criticar a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien protagonizó comprometedoras imágenes con una mujer en un centro nocturno de Piura, pese a tener una sólida relación con Ale Venturo.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” señaló que el deportista aún cree que sigue en su etapa de soltero y no respeta que tiene una pareja que está embarazada.

“El hecho de que él, con la mujer embarazada, se fuera a una fiesta donde habían chicas y bailara de esa manera tan coquetona e incluso poner su boca en el cuello de esa mujer, a mí me parece una falta de respeto. Así él diga que eso quedó ahí y que no se acostó con esa mujer. La falta de respeto ya está”, dijo Medina de manera tajante en la reciente edición de su espacio televisivo.

Magaly indicó que el futbolista no tiene compromiso por su nueva etapa sentimental: “Él tiene una pareja embarazada y él no puede estar besuqueando a mujeres en fiestas porque no es un hombre soltero. Es un hombre comprometido y parece que su nivel de compromiso no es un nivel de compromiso fuerte”.

“Parece que quieres ser un hombre que quiere vivir su soltería. Cuando está lejos de esta chica (por Ale Venturo), se siente soltero y cae en la tentación de ‘perrear’ y besuquear a esta mujer”, concluyó.