Luego que Sheyla Rojas señalara que es “70% hecha por un cirujano”, Magaly Medina se refirió a estas declaraciones públicas en la reciente edición de su programa.

Según señaló la conductora de “Magaly TV: La firme”, la rubia presentadora se hizo “harakiri” en señal abierta. “Hoy Sheyla decidó confesar que ella, la mujer más plástica de la tele, es 70% hecha por un cirujano plástico. ¿Qué le pasó? Esto ya no es contestar a las críticas, esto es hacerse harakiri en público", comentó Medina.

Asimismo, Magaly le recomendó a Sheyla Rojas que cuando le hagan la consulta sobre su apariencia física, ella podría comentar que hace ejercicios. "Yo no creo que una persona como ella sea el 70% hecha por los cirujanos, 20% hecha por sus padres y el otro 10% por los ejercicios. Debería decir que hace un poco de ejercicio aunque sea”, señaló la periodista.

“O que es el 70% de sus padres, mínimo para que la gente crea que por lo menos te ejercitas, pero eso de decir que está hecha por los cirujanos, por favor... Creo que nadie se ha hecho tantas cirugías como ella”, añadió.

Como se sabe, Sheyla Rojas sorprendió a su gran número fans al hablar sobre sus arreglos estéticos. “Yo no lo he negado y diré las cosas como son porque siempre me preguntan. Estoy hecha de pies a cabeza, siempre lo digo y lo voy a decir siempre... Vamos hablar de porcentajes, yo estoy 70% hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10% de ejercicios”, confesó.

Magaly Medina se pronuncia luego que Sheyla Rojas dijo que está hecha de cirugías. (Video: ATV)

