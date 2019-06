​Magaly Medina a Doña Charo: "no me pueden acusar por burlarme de los gustos de Yahaira Plasencia" │VIDEO

La conductora Magaly Medina se fue en contra de Doña Charo, la mamá de Jefferson Farfán, quien anunció una posible demanda en contra la popular 'urraca'.

Magaly Medina dijo a su favor que nunca afirmó que el departamento era de Yahaira Plasencia pues eso lo pudo corroborar en los registros públicos.

"Seríamos unos brutos si dijéramos que el departamento es de Yahaira, cuando no aparece su nonbre en Registros Públicos, tampoco sale el de doña Charo, debe ser porque recién se está concretando esa venta. En el periodismo la gente se molesta por la burla y la ironía pero la constitución del Estado me ampara, a mi no me pueden acusar por reírme y burlarme de los gustos de Yahaira, eso no está en el código penal, felizmente. Si les molesta entonces no hagan tonterías, arreglen sus vidas bien", afirmó.

Por el contrario, Magaly Medina pidió explicaciones e hizo las siguientes preguntas: "¿qué hace Yahaira Plasencia comprando esos muebles a su nombre?, ¿qué hace la mamá de Yahaira Plasencia en las tiendas de Villa El Salvador comprando y exigiendo como si fuera la dueña que toda la mercadería la lleven a la dirección del Golf, eso me van a tener que responder ustedes, no yo porque en este programa nunca se dijo de quien es este departamento".