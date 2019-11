Magaly Medina “echó” a Christian Domínguez luego de que el cantante no se presentó al programa “El show después del show” pese a que se había comprometido en ir.

La mañana del jueves, Christian Domínguez no apareció en el programa de Ethel Pozo y su manager aseguró que había tenido un problema con su vehículo cuando regresaba de Chimbote a Lima.

“¡Mentira! Él estaba durmiendo, ha llegado de madrugada hoy día. Se habrá quedado dormido y no habrá ido (...) ¡Qué mentirosa la manager! Tratando de ocultar algo que nosotros sabíamos porque lo entrevistamos cuando llegó esta madrugada de Chimbote. Llegó con su ropa en la mano al departamento de Pamela Franco", reveló Magaly Medina.

En efecto, el programa de Magaly presentó una entrevista con Christian Domínguez durante la madrugada, horas antes del programa de Ethel Pozo.

Sin embargo, Magaly Medina reveló que Christian Domínguez no se habría presentado porque habría preferido ir al programa “En boca de todos": ”Si no fue es porque no le dio la gana. Pero hay otro otro motivo para haber dejado plantado a este programa cuya productora le pertenece a Gisela Valcárcel (...) No va a ir, porque horas después, el programa “En boca de todos”, que es de la productora Mariana Ramírez del Villar, productora enfrentada con la productora de Gisela Valcárcel, ha anunciado que el lunes Christian Domínguez estará en “En boca de todos”.

En ese sentido, la ‘urraca’ le envió un mensaje a su ‘comadre’ Gisela Valcárcel: “Les cuento a la producción de GV que él estaba a poquitas cuadras, no estaba en la Panamericana Norte (...) Gisela entérate, plantaron a la producción de tu programa, Gisela, entérate por qué dejaron plantada a tu hija en su programa hoy esta mañana y les metieron un cuentazo que no es cierto. Él estaba en el departamento de Pamela Franco y el lunes va a ir a “En boca de todos”.