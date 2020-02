La pelea mediática entre Magaly Medina y Janet Barboza continúa. Esta vez la conductora de espectáculos fue contundente y tuvo fuertes calificativos contra la presentadora de “Válgame”.

“Yo con las bataclanas no me meto, yo podré tener espíritu de bataclana, pero con la vulgaridad de una bataclana no, yo sé a quien contesto y a quien no, yo no me baño en el lodo, yo sí soy una dama”; respondió a diario Ojo por las recientes acusaciones de Barboza.

Esto dijo Janet Barboza sobre Magaly

Janet Barboza aseguró hace unos días que tenía correos que comprometen a Magaly Medina con un hombre casado: “Yo salí con un hombre separado pero no divorciado. Ya ni recuerdo su nombre, pero lo que si recuerdo, son los coqueteos de una animadora pelirroja, inclusive lo invitaba a Brasil, estando él conmigo En esa época todas las conversaciones eran por correo, así que todo lo que él me contaba de ella está ahí. Todo lo que ella le hablaba de mi, según él, están en esos correos que valen oro. “No hay forma que tenga algo con ella, es muy fea”, decía él (el hombre casado)".

¿Magaly Medina demandará a Janet Barboza?

Al ser consultada la ‘urraca’ si entablará acciones legales contra la ‘rulitos’, dijo: “ay por favor, yo le ganaría (una demanda) en dos patadas”.

“Yo jamás me he metido con un hombre casado y por eso hablo, tengo autoridad para hacerlo, los que tengan rabo de paja no me importa, yo no me rebajo al nivel del lodo, jamás”, agregó la pelirroja.

[video: Tomás Chávez]

