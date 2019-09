Magaly Medina se tomó algunos minutos de su programa para aconsejar a Michelle Soifer tras el escándalo que ha protagonizado por las revelaciones de su expareja Kevin Blow.

“Yo te voy a hablar no como tu madre porque no soy madre de nadie en televisión. Yo te voy a hablar como la conductora de televisión que soy”, anunció la ‘Urraca’.

En ese sentido, Magaly Medina pidió a Michelle Soifer que realice terapia para ser capaz de estar sola por un tiempo: “Si yo fuera tú, conseguiría un buen terapista, porque un buen terapista, un buen psicólogo te va a ayudar a quererte más a ti misma, te va a ayudar a saber quién diablos eres, a que te valores, a que te encuentres contigo misma. Que cuando estés sola no te sientas asfixiada y desesperada o te sientas tan angustiada que tengas que salir a la puerta y enamorarte del primero que pasa por ahí aunque solo sea el hombre del delivery que te lleva la comida china”.

“Tienes que empezar por ti, porque no valen de nada los consejos Michelle. Si tú no te quieres, jamás nadie más te va a querer, tú estás esperando que venga el príncipe azul, que venga un hombre que te dé la felicidad y no es así”, agregó la conductora.

Asimismo, Magaly Medina señaló que con terapia Michelle Soifer aprenderá a no necesitar de un hombre para ser feliz. “En el momento que nos queramos tanto y nos hagamos felices y no sintamos que las paredes del cuarto se nos hunden si es que no tenemos un hombre al lado, en ese momento saldrás a la calle con la frente en alto y ni siquiera mirarás a los Benignini, a los Blow de este mundo”, sostuvo.