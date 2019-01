¿Magaly Medina envía indirecta a Rodrigo González en vivo? (VÍDEO)

Hace algunos días, Rodrigo González dejó un fuerte mensaje para Magaly Medina en respuesta a la 'Urraca' tras indicar que no se vendía a un futbolista por un box o un whisky.

"Ayer se dijo algo que de verdad me ha molestado porque de una persona que dice ser mi amiga, o que me conoce salga a decir públicamente 'que yo me vendo por un 'wiskhy', o que necesito que alguien me invite a un box para parcializarme con alguien", es parte de lo que dice en polémico conductor.

¿Indirecta para Rodrigo González?

Hasta el momento, Magaly Medina había preferido guardar silencio para no enfrentarse con 'Peluchín'. Sin embargo, el día de ayer, mientras conversaba con Antonio Pavón, la polémica conductora dejó un mensaje, casi casi entre lágrimas, en la que hacía referencia sobre las personas que apoyó para que incursionen en los medios.

"Trato de ser justa. Me gusta sentirme orgullosa de las personas a las que yo apoyo, a las que alguna vez los he empujado para que entren a este medio. Que este medio, a veces, nos hacen cambiar, nos hace ponernos diferentes, sin embargo a veces no hay que perder nuestra esencia, nunca", sentenció.

Cabe recordar que, Magaly Medina y Rodrigo González confirmaron que fue la periodista que dio un 'empujón' a 'Peluchín' para que aparezca en los medios. Además, no es la primera vez que los conductores tienen una pelea en televisión.

OJO CON ESTO

Magaly Medina asegura que Yahaira Plasencia influyó en su decisión para cancelar 'La Caja Negra'

"Ney Guerrero casi sufre un infarto", afirma Magaly Medina tras ingreso de Gian Piero Díaz a EEG

Magaly Medina sorprende a Christian Domínguez al ponerle tremendo apodo en vivo (VIDEO)

El rating del programa de Magaly Medina en su semana de estreno frente a 'Ojitos Hechiceros'

HAY MÁS...