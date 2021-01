Magaly Medina dio su opinión luego que Luciana Fuster admitió que estaba celebrando su cumpleaños en el yate de Marc Anthony en Key Biscayne, en Miami, Estados Unidos.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la “urraca” ironizó sobre Luciana Fuster y aseguró que la Virgen de Guadalupe le hizo el milagro.

“La ex de Emilio Jaime y la ex también de Austin Palao, el mejor amigo de Emilio Jaime, la ex de los dos ex mejores amigos, está alardeando que habría conocido a Marc Anthony y que sería íntima, su best friend, su nueva pinky. Parece que se le hizo, se le hizo, parece que fue y le pidió el milagro a la Virgen de Guadalupe allá en México y se le hizo”, dijo Magaly Medina.

“Luciana tiene 22 años, muy joven ella y ya ha logrado estar en este círculo de estos artistas como Fonseca, como Mau y Ricky (Montaner)”, indicó la “urraca”.

De acuerdo a Magaly Medina, “ya hay un grado de confianza” entre Luciana Fuster y Marc Anthony.

“Ella incluso lo graba porque a una estrella de la música tan grande como Marc Anthony, cualquier persona tendría un poco de recato de pedirle una foto o de tomarse un selfie, pero ella lo graba con la mayor de la confianza. Quiere decir que ahí hay un nivel de cercanía o amistad floreciente”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR