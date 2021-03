La periodista Magaly Medina volvió a usar su cuenta de Instagram para lanzar una advertencia a sus seguidores luego de que supiera que circula publicidad falsa que está usando su imagen.

Magaly Medina quiso dejar constancia de que ella no viene publicitando ningún tipo de pastilla para adelgazar y es que al parecer le habría llegado dicha información mediante mensajes vía Instagram.

En ese sentido, Magaly Medina decidió comunicar los siguiente: “Me han estado mandando por DM varias imágenes de marcas que utilizan mi imagen sin autorización, engañando al público. Quiero comunicarle que yo NO hago publicidad a pastillas que “ayudan a bajar de peso” no he realizado entrevistas contando “cómo me hice millonaria”.

“Todas estas publicaciones son FALSAS. Cualquier publicidad que haga, la realizo en mis redes sociales oficiales o en mi programa de televisión. Les pido que si ven esto en las redes sociales denuncien las páginas y me envíen un mensaje los links para proceder a denunciar yo también”, agregó la periodista en dicho mensaje.

No es la primera vez en que Magaly Medina publica este mensaje advirtiendo a sus seguidores.

VIDEOS RECOMENDADOS

Tilsa Lozano agarró el bouquet en boda y así reaccionó Jackson Mora

Tilsa Lozano agarró el bouquet en boda y así reaccionó Jackson Mora - diario ojo 2

TE PUEDE INTERESAR