​Magaly Medina hace fuerte anuncio tras denuncias de Poly Ávila y Miss Trujillo: Habrían más víctimas

La conductora de televisión Magaly Medina ha hecho un fuerte anuncio luego de que mencionara que Nicola Porcella estaría por presentar conversaciones comprometedoras de algunas de las personas que participaron en la fiesta de Asia donde la argentina Poly Ávila fue drogada. La Miss Trujillo Claudia Meza también se sumó a la denuncia.

(Poly Ávila)

(Claudia Meza)

Es así que Magaly Medina hizo mención sobre lo que estaría por hacer Nicola Porcella, quien ha sido acusado de servir la bebida con la que habrían drogado a Poly Ávila: "Ahora, es el otro escudero que tiene Nicola Porcella, este tal Zorro Zupe -que yo no sé y cómo así es panelista de algunos programas- sin embargo, él dice que va a sacar Nicola Porcella [...] 'él me ha dicho y me ha mostrado conversaciones comprometedoras sobre las personas que estuvieron en esa fiesta'".

Ante esto, Magaly Medina se mostró indignada por el cuestionamiento a las denunciantes y víctimas del hecho, por lo que hizo un fuerte anuncio en su programa: "Tengo que decirles, para su mala suerte, que sí hay otras personas -que no son necesariamente de esa noche fatídica, sino de otras noches- quieren hablar, están aún temerosas, pero nosotros y nuestro equipo de investigación ya sabe qué es lo que ha estado pasando , ¡cuidado, ah! Que a nosotros nos huele que esto sea tal vez un modus operandi, algo que acostumbraban a hacer fines de semana, tras fines de semana", sostuvo.

