Este miércoles 5 de octubre de 2022, la conductora Magaly Medina comentó sobre la reconciliación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quien fue ampayado en ‘arrumacos’ con una jovencita en un local nocturno en Pirua.

La “Urraca” le mandó una fuerte advertencia a la empresaria luego que se dejara ver al lado del integrante del Boys en la inauguración de su nuevo local en la Universidad de Lima.

“Con ella no ha pasado nada, ayer los vimos juntos antes de la inauguración de La Nevera Fit. Pero mírenlos, llegando juntos como pareja, con la hijita de ella. Como si nada hubiera pasado, como si esas imágenes no se hubieran difundido, como si ellos ya hubieran conversado y lo que él le dijo hubiera quedado ahí y lo pasó con agüita caliente. Si tú hoy se lo pasas por agua caliente, esto se va a convertir en una constantes, esto no va a ser la última vez”, dijo Magaly Medina.

“Estas cosas no se perdonan, no se disculpan. O por lo menos, este hombre tendría que volver a ganarse tu confianza. Él decidió ir perrear y besuquear a alguien teniendo un compromiso, y si tú decides eso eres responsable por las consecuencias. Y nosotras, las mujeres, hacemos pagar eso para que no vuelvan a hacer lo suyo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR