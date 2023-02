Magaly Medina no se quedó callada y decidió responderle a Alessia Rovegno, quien recientemente declaró para las cámaras de “Amor y Fuego “ y señaló que no veía el programa de la ‘Urraca’ porque le parecía “una pérdida de tiempo”.

Y es que frente a ello, la periodista de espectáculos minimizó completamente las palabras de la hija de Bárbara Cayo, a quien en varias oportunidades tildó de “burra y hueca”. Sin embargo, ahora asegura no querer entrar en dimes y diretes con una muchacha tan joven.

“Cada uno es libre de mirar en televisión lo que le provoca. Felizmente, a lo largo de 25 años, hay gente que me sigue y respeto la decisión de las personas de verme o no. No soy un personaje que le gusta a todos. ¡Qué aburrido sería!”, manifestó para Trome.

Por otra parte, la figura de ATV se refirió al reciente ampay del ‘Chorri’ Palacios, quien además ya habría sido nuevamente perdonado por su esposa Karla Quintana.

“Esa es una constante entre los ampayados, victimizarse y no asumir sus responsabilidades. Pobre la esposa. Hay mujeres que normalizan la infidelidad y creen que es parte de estar casadas . Y esa es una equivocación grande, también es falta de autoestima que sienten que no merecen respeto y amor del bueno”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR