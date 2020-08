La periodista Magaly Medina se pronunció luego de que uno de sus extrabajadores de Patty Wong la denunciara de haberlo botado iniciado la pandemia del coronavirus o Covid-19 y no le habría pagado la indemnización que le corresponde.

La “urraca” cuestionó la manera en que se habría “promocionado” Patty Wong como la empresaria preocupada por sus trabajadores.

“La hemos visto llorar en muchos programas contando que ha sufrido en la vida y luego trabajar arduo para tener lo que ahora tiene, sin duda alguna es un logro que no queremos desmerecer, pero a lo que yo voy a esa campaña totalmente armada, orquestada porque se ve un trabajo donde hay profesionales del marketing”, dijo Magaly Medina.

“Han visto que han un spot hecho como para un candidato de la política, un spot que no es barato. Eso es un trabajo de marketing y relaciones públicas, al estilo de los candidatos que están por lanzarse a al política”, añadió la “urraca”.

Magaly Media no dudó en imitar el llanto de Patty Wong tras la denuncia y dijo: “A él le pagaban los 3 mil soles en la mano, al cash..¿Eso hace un empresario honorable o que le intenta sacar la vuelta a la Sunat?. Ahora llora y dice que su hermana no le deja ver a los trabajadores”.

“Que no venga a decir que es la única que no ha votado a sus trabajadores porque también tiene un carta notarial de otros trabajadores porque también han sido despedidos. A nosotros no nos vengan a dar gato con liebre. Yo no me creo cuentos así nomas”, finalizó.

