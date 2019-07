Magaly Medina indignada con Sheyla Rojas por exponer a su hijo: "¡Pobre niño!"│VIDEO

Magaly Medina arremetió contra Sheyla Rojas tras ver el video donde la conductora grabó a su hijo opinando sobre las fotos de su viaje a Europa con quien, según ella, es su nueva pareja: Fidelio Cavalli.

Durante su programa, 'Magaly TV La Firme', la conductora calificó de "torpeza" que Sheyla Rojas haya expuesto a su pequeño en las redes sociales.

"¿Le puede preguntar a un niño, una criatura que no tiene consciencia absoluta de nada (...) ese niño no sabe absolutamente nada, no tiene ni idea de lo que ella está haciendo. Claro, de acá a unos cinco años más, definitivamente que va a saber de lo que se trata porque eso se va a quedar en YouTube", dijo una indignada Magaly Medina.

En ese sentido, Magaly Medina indicó que el menor no sabe diferenciar entre el bien y el mal: "¿Por qué exhibir así a su hijo y contestar con su hijo? Ella es mayor, es una adulta, lo que tiene que hacer es tratar de proteger la intimidad de su hijo. ¿Esto le pareció gracioso a tu hijo? O sea, ese niñito de 5 años no sabe si eso está bien o está mal, todavía no tienen el raciocinio necesario para tener una opinión sobre las cosas que hace su madre en sus momentos de diversión, definitivamente no tiene por qué saberlo".

Asimismo, la conductora lamentó que Sheyla Rojas haya utilizado al niño para defenderse de las críticas.

"Pero defenderte con tu hijo al lado, tener a tu hijo, ponerle una cámara ahí y decirle al niñito de 5 añitos '¿te gustan mis fotos?' 'Sí, algunas graciosas', dice el niñito ¡Pobrecito! Para qué ponerlo, qué le vas a decir a tu hijo: '¿te gusta hijito cómo mi enamorado de turno me enfocaba el trasero y me enfocaba las chichis todo el rato y las ponían en sus redes sociales para que todo el Perú entero se burlara de mí y me viera ser tratada no como una persona, como una mujer ni como una dama sino como una cosa cualquiera, como se exhibe un trapo nuevo?' (...) Solamente la trató como lo que es: un cuerpo", sentenció.

Finalmente Magaly Medina admitió que Sheyla Rojas se ha ganado todas las críticas que ha recibido por su comportamiento: "Para qué meter a tu pobre niño, con razón viene todo el mundo a criticar (...) ella se lo ha buscado, se lo ha ganado y todo lo que ha recibido lo tiene bien merecido".