Magaly Medina a Ivana Yturbe: "el Perú se ha dado cuenta que lo que menos te importa es el dinero"

Ivana Yturbe salió a defenderse asegurando que lo que "menos le importa" es el dinero, pero solo ocasionó las burlas de Magaly Medina, quien en su programa le envió un fuerte mensaje.

Según dijo la conductora en 'Magaly TV La Firme', el país se dio cuenta que a Ivana Yturbe "no le importa el dinero" cuando decidió terminar su romance con Jefferson Farfán y regresar con Mario Irivarren.

"Querida Ivana, todo el Perú se ha dado cuenta que a ti lo que menos te importa es el dinero porque choteaste a Farfán y toda su fortuna y volviste a los brazos de Mario Irivarren", señaló Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, la periodista aseguró que la única que no se había dado cuenta de este detalle era la propia Ivana Yturbe: "Por supuesto que ya nos hemos dado cuenta, la que no se había dado cuenta de eso eras tú, aunque luego retrocediste y volviste a los brazos de tu amado. No le importa el dinero, dice. Claro, ya lo sabemos", indicó la periodista en 'Magaly TV La Firme'.