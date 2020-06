La exconductor de “Válgame”, Janet Barboza, no pierde la oportunidad de arremeter en contra de la conductora de ATV, Magaly Medina. Y es que al parecer, la popular ‘Rulitos’ no da su brazo a torcer, al hablar de la popular ‘Urraca’.

La ex ‘Reina de las movidas’ publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, una fotografía de Medina donde al parecer habría utilizado photoshop.

La ex conductora publicó en Twitter, una foto de Magaly donde criticaba el exceso de photoshop “TODAS las personas tenemos derecho a mostrarnos como nos dé la gana, pero, viniendo de Magaly Medina que critica el físico de todas las mujeres de la farándula, no me queda más que reír con esta foto 100 % photoshop y con las piernas sin un solo músculo, secas y sin colágeno”.

Recordemos que en varias oportunidades la periodista ha criticado los arreglitos en las fotos de Barboza, siendo ese uno de los motivos de sus innumerables peleas.

