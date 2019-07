Magaly Medina lanza su nuevo libro llamado: "Hola, guapa"

Magaly Medina es una de las personalidades de la farándula peruana que es duramente criticada no solo por sus opiniones cada noche en su programa, sino también por las intervenciones quirúrgicas a lo largo de estos años. Sin embargo, la periodista poco o nada le interesan los comentarios ácidos de las redes sociales, así que lanzará su nuevo libro llamado "Hola, guapa".

En este libro contará algunas vivencias personales que ha tenido que pasar durante los años de trabajo en el mundo de la televisión, pero en lo que se enfocará es "en dar tips para sentirse y verse bien a cualquier edad".

"La verdad, me costó pensar el título, pero hay una frase que yo me repito todas la mañanas cuando me veo al espejo y es ‘hola, guapa’. Este 21 de julio, Beto Ortiz lo presentará en la ‘Feria del Libro’, lo edita Planeta", contó para diario Trome.

Además sostuvo que su programa es respaldado por las cifras, así que como dijo el gerente general de ATV, Federico Anchorena, 'Magaly tv, la firme' continúa hasta fines de este año.

Cabe resaltar que Magaly Medina aprovecha su cuenta de Instagram para dar algunas recomendaciones de belleza y moda para sus seguidores.