Magaly Medina siempre ha hecho hincapié en que la familia es una de las cosas que más valora, fuera de lo que es la televisión, es por ello que la cuida y trata de mantenerlo en la privacidad. Sin embargo, esta vez se animó a hablar un poco más sobre su único hijo, Gianmarco Mendoza Medina.

Y es que la popular ‘Urraca’ no pudo evitar ser consultada sobre si anhela tener un nieto pronto por parte de su primogénito, pero ella aclaró que aún no quiere ser abuela.

Aseguró que su hijo GianmarcoMendoza Medina está soltero y no está buscando novias, al menos por ahora. “Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, dijo en una trasmisión en vivo a través de su Instagram.

Por otra parte, muchos usuarios le consultaron por qué no se convirtió en mamá otra vez si tiene los recursos para sacar adelante a otro hijo. “Me han confundido con Melissa Klug (risas). A estas alturas solo crío a mis perros. Mi esposo y yo queremos disfrutar de nuestra edad y lo que hemos conseguido. Nos privaríamos de muchas cosas. Ya no me veo criando, quiero disfrutar mi vida”, respondió tajantemente.

