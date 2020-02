La periodista Magaly Medina se mostró sorprendida por una parte del comunicado que emitieron Melissa Klug y Jefferson Farfán.

”Hemos invocado e instruido a nuestro entorno, para que se respete nuestra decisión y actúe de la misma manera, absteniéndose de emitir comentarios y/o expresiones por parte de terceros, familiares o no, que nos ataña y/o que se refiera directa o indirectamente a los suscritos y/o a nuestras familia", señala el comunicado.

A esto, Magaly Medina cuestionó a Melissa Klug y Jefferson Farfán. “¿Me podrían explicar? Por que los periodistas tenemos opinión y tenemos y podemos hacer opinión, ¿o también están diciendo que los periodistas no podremos dar opinión?”.

Luego le recordó a Magaly Medina que ella seguirá opinando y no le hará caso. “Osea Jefferson Farfán tiene esa tendencia de mandar carta notarial a terceros, él siempre prohíbe todo, pero no te puedes meter con la libertad de expresión (…) Qué pena, pero mi libertad de expresión solamente la Constitución me podría decir que yo no puedo hablar, pero no un jugador de fútbol u otra persona”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Solsiret Rodríguez fue atacada con un objeto contundente, según la Policía Nacional

TE PUEDE INTERESAR