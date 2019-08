Magaly Medina le da duro a Yahaira tras ampay con Jefferson: "Lo que tanto intentó ocultar ahora ya se supo"

Magaly Medina nuevamente se refirió a Yahaira Plasencia, quien fuera ampayada con Jefferson Farfán por su programa. La conductora de televisión dejó sentado que la cantante no quería que se supiera sobre su reconciliación con el futbolista. Además, señaló que él debería oficializarla.

“El nuevo tema que va a lanzar es ‘Le he dicho no’, con su nuevo productor musical Sergio George. Aunque ella a la ‘Foquita’ siempre le dice que sí. Pero ¿por qué está amarga Yahaira? Es que ella no quería en el fondo de su corazón que se descubra que con Jefferson se frecuentan. Lo que tanto intentó ocultar ahora ya se supo”, señaló.

Siempre muda

En otro momento, se refirió a por qué la salsera pone cara de pocos amigos a la prensa cuando le pregunta sobre su relación con Farfán. “Ella pone una cara en el escenario, está molesta. Pero el público se merece respeto. Debería estar feliz. ¿O es que Jefferson le ha reclamado o tuvo una peleíta de enamorado con él?”, sostuvo.

“¿Le duele la garganta? ¿Quién le manda a estar en la terraza?”, indicó Medina, quien además en tono de burla dijo que no se preocupara si a Jefferson le molestaba algo de su cuerpo. “A los hombres no les interesa la celulitis; los hombres no miran eso (risas)”, dijo refiriéndose al “totó” de Yahaira, a quien la ha criticado por tener descuidada esa parte de su cuerpo.