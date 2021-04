¡Una rivalidad de nunca acabar! Magaly Medina se animó a comentar, fiel a su estilo, sobre el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión nacional con su programa “El Artista del Año”.

Y es que la popular ‘Urraca’ mencionó que junto a su equipo de producción habían buscado imágenes en primer plano de la ‘Señito’, pero que no habían obtenido ninguna. ¿Será una indirecta por su edad?

“Ustedes saben que no he visto un primer plano de la ‘Señito’. No le hacen primer plano, parece que su director no quiere. Hemos buscado con el equipo para verle la cara de cerca, pero todos son medios planos, planos lejanos, cerrados, pero ninguno abierto”, comenzó diciendo.

“No como a mi que me ponen toda la cara en la pantalla, como para que se me vean las arrugas apropósito”, agregó.

