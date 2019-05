Magaly Medina le recuerda a Antonio Pavón que ella lo llevó a la TV y lo tilda de "malagradecido" (VIDEO)

Magaly Medina ha roto su amistad con Antonio Pavón, luego de que hayan tenido un fuerte intercambio de mensajes. Es así que la conductora habló fuerte del español recordándole que ella lo presentó en su programa cuando llegó al Perú y lo tildó de "malagradecido".

Fue a través de su programa Magaly TV, la firme, Medina dijo que el español suele insultar a las peruanas: "Se le ha hecho toda una costumbre a Antonio Pavón insultar a las mujeres del Perú y llamarnos indias marginales, para él todas somos indias marginales, aunque conmigo ha hecho una excepción y me ha quitado lo de india, solo me ha llamado marginal, para él un poco más y yo vengo de una acequia", sostuvo.

Magaly Medina contó que las diferencias con este se dieron desde que defendió a Sheyla Rojas cuando se pretendían tomar acciones legales por el hijo que tiene con Antonio Pavón.

Junto a esto, Magaly Medina hizo mención de un reciente chat entre Pavón y 'El Loco' Wagner -parte de su staff-: "Esa vieja loca no tiene credibilidad ninguna, dile al psiquiatra que le baje la dosis, que busque el rating de otra manera", se lee como parte de lo dicho por el español.

Tras esto, Medina reveló que tuvo que bloquear a Pavón: "Me escribió ahora para contestarme y lo bloqueé porque yo elijo a mis enemigos, elijo que alguien me haga perder mi tiempo, y mi buen talante y mi buen ánimo. Así que le escribió a 'El Loco' y le ha escrito otra sarta de cochinadas, insultos e improperios muy ofensivos".

Junto a ello, Magaly Medina ha terminado su amistad con el español y le ha cerrado las puertas de su hogar: "No eres bienvenido a mi casa y a la de mi esposo, y esta vez no te sentarás jamás en mi mesa, Antonio Pavón".

MAGALY MEDINA LE RECUERDA A ANTONIO PAVÓN QUE ELLA LO LLEVÓ A LA TV

"Este malagradecido se ha olvidado que cuando llegó aquí sin oficio ni beneficio a Perú, por el gran cariño que le tenía a mi esposo que en ese momento con el que recién empezaba a salir, le di una oportunidad aquí en este programa, y así, malagradecido, mira cómo muerdes la mano de quien te dio de comer", sostuvo Magaly Medina, mostrando el video de la presentación de Antonio Pavón en su programa de por aquellos años.

Finalmente, Magaly Medina se mostró indignada con lo ocurrido y se dirigió a su ahora ex amigo: "Y esta india, esta marginal, esta peruana, esta cholita a la que tú has insultado, que sí tenía un nombre en este país, te dio la mano y no solo esa vez para meterte en la televisión peruana, te metí en mi reality, te hiciste conocido, te fuiste a otro canal donde igual te seguí defendiendo con la misma bravura con la que te metí a la televisión, esta marginal, acuérdate de eso, malagradecido".

