Magaly Medina criticó duramente a Tula Rodríguez por mandar una indirecta a Gisela Válcarcel durante el programa “En boca de todos”.

Y es que la reciente edición del programa, la ‘Peludita’ comentó que la gente debería olvidar el pasado y rehacer su vida: “La madurez emocional no tiene nada que ver con lo que haya pasado anteriormente, porque te voy a decir que hay mucha gente que le cuesta enterrar el pasado y tú vuelves a hacer tu vida”, señaló.

Magaly le responde

En su programa, Magaly Medina criticó duramente este “consejo” de Tula Rodríguez y aseguró que la deslealtad de Javier Carmona habría generado un gran dolor a Gisela Valcárcel, por lo que a veces es difícil superar el pasado.

“Se lo dijo claramente y eso me pareció un dardo contra Gisela. Yo estaba mirando en ese momento el programa y dijo ‘hay gente a la que le cuesta enterrar el pasado’. Bueno, si tú (Gisela) piensas que una mujer (Tula) ingresó a tu vida justamente cuando tenías un problema con tu marido y finalmente esa mujer se llevó a tu marido, se embarazó inmediatamente de él... bueno, qué te puedo decir, hay gente que sí; por razones enormes como esas, que le generaron un gran estrés y un gran dolor (a Gisela), de hecho les cuesta enterrar el pasado”, fue el contundente comentario de la ‘urraca’.

Asimismo, la periodista señaló que Tula no es la indicada para decirle a Gisela que olvide el pasado: “De que hay que enterrarlo (el pasado) hay que enterrarlo, pero creo que Tula no es la persona más adecuada para decirle a otra quién debe enterrar su pasado y quién no debe enterrar su pasado. Bien conchudita para decir eso”.

“(Que no salga) de tu boca pues, que se lo digan otros que tienen más autoridad moral que tú. Porque ahora que bien te haces la santurrona, discúlpame, pero en su momento este programa cubrió todo, cada uno de los hechos que pasaron, nosotros sí tenemos memoria, no memoria selectiva, y acá nos acordamos de todo”, agregó la ‘urraca’.

Magaly Medina, además, aconsejó a Tula Rodríguez que mejor no diga nada porque todo en esta vida “se paga”: “Pese a que Gisela ha sido mi enemiga mediática durante toda nuestra existencia televisiva, pero aquello que tú hiciste... discúlpame pero lo mejor que deberías hacer es cerrar tu boquita, callar tu boquita. Es lo menos que deberías hacer antes de mandar indirectas porque hay cosas que uno en la vida no se hace y si se hacen, se pagan Tulita, así que no tienes mucho de qué jactarte”.