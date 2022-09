Magaly Medina volvió a referirse sobre el rating de su programa de espectáculos, y reconoció públicamente que se frustra cuando no cumple sus expectativas respecto a las cifras de audiencia.

“A todos nos gusta, nos encanta (el rating) y a los que dicen no, es mentira, sino no estuvieran en televisión. (…) A mí me interesa ganar y tengo poca tolerancia a la frustración y lo reconozco públicamente”, aseguró.

La presentadora de espectáculos hizo estas declaraciones mientras hablaba del retorno de “El Gran Show”, asegurando que el precipitado final de “La Gran Estrella” es porque Gisela Valcárcel no soporta tener bajo rating.

La ‘Urraca’ también aprovechó para responderle a Andrea Llosa, quien recientemente aseguró que se puede confirmar con Ibope que su programa le deja un buen ‘colchón’ a “Magaly TV: La Firme”.

“Cuando acá no tengo buen rating ya saben cómo me pongo, así que si no trabajan ¿para qué me molestan?, y cuando me llevan la contraria y cuando me dicen que me dejan colchón cuando no es cierto, ya saben cómo me pongo, la mentira me revienta. Acá las cosas por su nombre”, arremetió Magaly Medina.

