Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al afirmar que sintió temor de ser secuestrada cuando los reporteros de Magaly Medina la seguían para descubrirla con el actor Jesús Neyra. Durante el programa “Magaly TV La firme”, la periodista no se quedó callada y se burló de la ‘chinita’.

“Yo me he asustado, yo pensaba que me han querido secuestrar y no, no era eso, era que tenían un ampay con unos amigos y que además lo vendieron de otra manera”, dijo Jazmín Pinedo en diálogo con Jesús Alzamora en “La Banca”.

Entre risas, Magaly Medina aseguró que sus reporteros jamás tuvieron intención de secuestrar a Jazmín Pinedo: “Mira, el que te quiso secuestrar y te secuestró, creo yo, fue Jesús Neyra, no mis investigadores, no mis reporteros”.

“Hay que ser bastante caradura y bien fresca para sentarse después de meses, cuando pasó todo esto y emitimos una nota detallada, totalmente investigada, con pruebas y todo, de que ella pasó la noche con Jesús Neyra y que supimos ahí no habían otros amigos”, expresó la periodista.

Según Magaly Medina, Jazmín Pinedo sabía que los periodistas la seguían por el fuerte rumor de que estaba en ‘saliditas’ con su expareja: “Pobrecita la ‘vístima’, no, no, no te intentamos secuestrar, tú sabías bien lo que estabas haciendo y no pensaste que te querían secuestrar, sabías que era seguimiento”.

“No lo vendimos de otra manera, tú quieres distorsionar todas las cosas ahora pensando que como todos no tenemos memoria, vamos a decir ‘ay, pobrecita’, pero todos nos acordamos”, sentenció la “urraca”.

Recuerda aquí el ampay de Jazmín Pinedo y Jesús Neyra

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza les pide a Mario Irivarren y Vania Bludau que vuelvan a “Esto es guerra”

Rosángela Espinoza les pide a Mario Irivarren y Vania Bludau que vuelvan a "Esto es guerra"

TE PUEDE INTERESAR