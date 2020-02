Natalie Vértiz fue entrevista por el programa “Magaly TV La Firme” y no retó a la periodista a ampayar a su esposo Yaco Eskenazi. Cuando le preguntaron al respecto, ella dijo: “El que nada tiene, nada teme”.

Ante esta respuesta, Magaly Medina le respondió a Natalie Vértiz. “Ella es sabia, ella no reta a nadie, es que uno no debe jugar con esas cosas”.

“Yo lo he dicho, yo lamentaría mucho ampayar a Yaco Eskenazi. A mí me parece una pareja que está trabajando por su relación, una pareja joven”, añadió la “urraca”, quien hace poco captó al exchico reality en una discoteca solo.

Además, aseguró que sus cámaras de “Magaly TV La Firme” no persiguen a personas que no tienen nada que esconder.

“Parece que todas las nubes que estaban, ya pasaron y ella dice: “El que no la debe, no la teme” y ella se muestra muy segura, muy confiada de Yaco Eskenazi y los problemas parece haber sido de otra índole y no por terceros (...) Mis cámaras no andas husmeando entre personas que no tienen nada que esconder”.

